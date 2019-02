Incidente sulla SS76, serie di incidenti accaduti

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 07:45 circa sulla SS76 tra gli svincoli di Moie e Castelbellino in direzione Ancona per una serie di incidenti stradali.

Coinvolti in totale sei autoveicoli.

La dinamica è in fase di ricostruzione e ha visto coinvolte all’inizio due auto di cui una si è ribaltata, poi una serie di tamponamenti a non più di un chilometro di distanza probabilmente riconducibili al primo.

La squadra VF sul posto ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti tra cui alcuni veicoli alimentati a metano.



