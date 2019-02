Incidente tra tre auto a Senigallia: cinque feriti

Nella mattinata della giornata odierna alle 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia in via Francesco Pierella incrocio via Mulinello per incidente stradale.

Nello scontro rimanevano coinvolte tre vetture, cinque persone che erano a bordo delle auto riportavano legge contusioni. I vigili del fuoco hanno soccorso le persone infortunale, venivano trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso di Senigallia per accertamenti, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Sono ora al vaglio del personale delle forze dell’ordine i rilievi effettuati nella zona incidentata per cercare di ricostruire la dinamica esatta e le responsabilità di quanto è accaduto