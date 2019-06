Indagine Cgil su qualità del lavoro in Poste Italiane

Inca e Slc Cgil presenteranno lunedì 3 giugno, presso la Sala D’Antona CGIL Ancona, alle ore 16.30, ai lavoratori delle Poste, la più grande azienda pubblica italiana, la prima iniziativa per le Marche riguardante l’ indagine sulla qualità del lavoro nel settore finanziario di Poste Italiane.

“Un’indagine a tutto campo – commenta Gabriele Paolucci – Direttore regionale INCA delle Marche -, utile a rilevare fattori di stress ma anche eventuali patologie derivanti dall’ambiente di lavoro ancora non emerse né da parte dei lavoratori né dell’azienda. I medici del patronato Inca saranno impegnati nelle valutazioni sanitarie di evidenze individuali sorte dall’indagine”.

“E’ la prima volta che viene promossa in Poste Italiane – dichiara Gloria Baldoni, coordinatrice regionale SLC CGIL – un’indagine rivolta a un settore che, ogni giorno, ci contatta per avere risposte e tutele relative a questioni di stress e patologie sempre più evidenti. Patologie come stati depressivi o fattori ansiogeni che si ripercuotono sulla persona, sia in ambiente lavorativo sia familiare. Questa indagine consentirà di andare fino in fondo. ”