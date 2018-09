Nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in zona portuale banchina 23 per soccorso a persona infortunata.

Per cause in fase di accertamento della Capitaneria di Porto, un marittimo all’interno di una nave di nazionalità Turca veniva urtato da una moto pala che movimentata il carico di pietrisco all’interno della stiva della nave. I vigili del fuoco della sede centrale, del distaccamento portale e del nucleo specialistico SAF (speleo, alpino, fluviale), saliti a bordo della nave, hanno soccorso l’infortunato, dopo le prime cure sul posto, con tecniche SAF hanno portano a terra la persona infortunata consegnandola al personale del 118 per il successivo trasporto al pronto soccorso.