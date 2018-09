Inizio anno scolastico, scuole pronte nel pesarese

Istituti superiori, pronti gli edifici per l’avvio dell’anno scolastico 2018-2019 nel pesarese.

Con l’approssimarsi dell’avio dell’anno scolastico 2018 – 2019 la Provincia di Pesaro e Urbino ha ultimato alcuni interventi negli istituti superiori di sua competenza. In vari edifici si è provveduto, con una spesa di oltre 200mila euro, a risolvere i problemi causati dalle infiltrazioni di acqua piovana. Sempre in gran parte delle scuole si sta lavorando per la manutenzione delle aree verdi, anche con personale della Provincia.

Risolti inoltre altri problemi specifici nei differenti istituti:

PESARO



CAMPUS SCOLASTICO – Sono stati riorganizzati gli spazi per garantire 3 nuove aule al liceo classico “Mamiani”. Terminati questa estate i lavori di impermeabilizzazione nelle palestre del “Genga”, “Bramante” e “Marconi”. In corso di completamento la sostituzione lampade led.

LICEO ARTISTICO “MENGARONI” – E’ stato sistemato il parcheggio esterno ed insieme al Comune di Pesaro è stata realizzata in via Mengaroni la rampa di accesso per disabili, che ha permesso di abbattere le barriere architettoniche presenti. Effettuati lavori per regimentare le acque piovane.

ALBERGHIERO “SANTA MARTA” – Risanato il telo di copertura della palestra ed eliminate infiltrazioni di acqua piovana nella sala ristorante.

ISTITUTO “BENELLI” – Impermeabilizzate le aule del corridoio lato parcheggio.

ISTITUTO “BRAMANTE – GENGA” – Rifatta la guaina e risanati spogliatoi e corridoi. Effettuati lavori per eliminare infiltrazioni dall’aula magna, dai laboratori di informatica e dall’aula professori.

FANO

LICEO ARTISTICO “APOLLONI” – Conclusi i lavori di ampliamento dell’edificio nel quartiere di San Lazzaro, dove gli studenti inizieranno l’anno scolastico, per un importo di 200mila euro.

LICEO SCIENTIFICO “TORELLI” – Rimosso l’amianto dalle pareti degli spogliatoi e realizzate le nuove pareti, con rifacimento dell’involucro esterno comprensivo della copertura, il tutto a completamento del lavoro già eseguito sulla palestra. Effettuata la regimentazione delle acque esterne.

URBINO

IIS “RAFFAELLO” – Effettuati alcuni interventi sul tetto per eliminare il problema delle infiltrazioni.

LICEO “LAURANA – BALDI” – Impermeabilizzate la copertura e terrazze del Baldi e realizzate 2 nuove aule.

LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL LIBRO” – Sostituiti a Villa Maria gli infissi in alcune aule e sul corridoio dell’ultimo piano.

ITIS “MATTEI” – Sistemati i laboratori al piano terra dopo il rifacimento in cemento armato di alcune facciate effettuato in primavera.

URBANIA

ISTITUTO “DELLA ROVERE” – Iniziata la posa in opera della struttura sportiva coperta a servizio degli studenti del “Della Rovere” e delle associazioni del territorio, per un importo di 200mila euro. Per il “Della Rovere” si sta inoltre predisponendo l’intervento per la scalinata dell’istituto di meccanica.