Inseguimento a rapinatori ad Ancona, due carabinieri feriti

Inseguimento in stile americano per le strade di Ancona con ferimento di due agenti.

Due carabinieri sono rimasti lievemente feriti la scorsa notte durante l’inseguimento di una vettura sospetta, con due uomini a bordo, che non si era fermata all’alt e che poi per due volte, in retromarcia, aveva tamponato l’auto dell’equipaggio della sezione Radiomobile della Compagnia di Ancona nella parte anteriore.

I militari erano intervenuti dopo l’allarme automatico scattato perché era stato fatto saltare con polvere pirica il bancomat di Banca in via Achille Grandi ad Ancona.



Ai due militari, soccorsi dal 118, sono state diagnosticate contusioni guaribili in 10 e 7 giorni.