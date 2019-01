Investe con auto cinghiale che attraversa la strada: illesa

Un cinghiale, che si aggirava nelle campagne intorno a Fenile, frazione di Fano, è stato investito da un’automobilista mentre attraversava la provinciale 45, sul tratto in direzione Carignano.

L’urto ha ucciso sul colpo l’animale, che pesava intorno ai 60 chilogrammi. La sua carcassa, riversa sull’asfalto, è stata rimossa dal personale del centro Cras.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, per i rilievi del caso.



L’auto investitrice, una Citroen C3 grigia, ha riportato diversi danni, ma la donna che era alla guida, si è spaventata, ma è rimasta illesa.

Si tratta dell’ennesimo investimento ai danni di ungulati che vagano sempre più vicini ai centri abitati in cerca di cibo, questa volta, per fortuna, senza conseguenze per chi si trova alla guida di un mezzo.