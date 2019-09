Juve Stabia-Ascoli 1-5, bianconeri volano in classifica

Goleada e secondo posto in classifica per l’Ascoli che cala la cinquina in casa della Juve Stabia.

Dopo un primo tempo senza reti, l’Ascoli è passato in vantaggio al 46° con Da Cruz, prima che il Juve Stabia pareggiasse con il gol di Alessio Da Cruz. L’Ascoli è tornato avanti grazie alla rete di Cissé al minuto 61, per poi dilagare sulle ali dell’entusiamo; la sequenza delle reti: Chajia (79°), Ardemagni (82°), Pucino (89°).

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Tonucci (53′ Mezavilla), Troest, Germoni; Calò, Di Gennaro (59′ Calvano), Carlini; Canotto (59′ Forte), Cissè, Elia. A disp.: Russo, Ricci, Addae, Izco, Vicente, Bifulco, Del Sole, Melara, Rossi. All.re: Caserta



ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavoin, Petrucci (52′ Gerbo), Piccinocchi (66′ Troiano); Ninkovic, Chajia (80’Ardemagni); Da Cruz. A disp.: Lanni, Novi, Laverone, Andreoni, Valentini, D’Elia, Cavion, Rosseti. All.: Zanetti

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

RETI: 47′ e 55′ Da Cruz (A), 61′ Cissè (J), 79′ Chajia (A), 83′ rig. Ardemagni (A), 89′ Pucino (A).

NOTE: ammoniti 21′ Gravillon (A), 28′ Calò (J), 36′ Troest (J), 40′ Cissè (J), 69′ Padoin (A). Rec. 1′ pt., 1′ st.