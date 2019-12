La K Sport batte la Vadese Calcio 1 a 0

Un altro risultato positivo per la K Sport a scapito di una Vadese Calcio un po’ troppo debole

Ecco le formazioni:K-SPORT AZZURRA: Bruscoli, Berti, Beninati, Barbieri (16’ st Politi), Baldini, Mazzoli, Pagnini (42’ st Bellucci), Dominici, Marcolini, Ferrini (30’ st Ferri), Saltarelli (26’ st De Angelis). All. Clara

VADESE: Vizzo, Gettaione (41’ st Jallow), Pazzaglia (44’ st Crescitelli), Virgili, Maciaroni, Rapazzetti, Chiovini (48’ st Cappellacci), El Karouachia, Ramaioli, Rosetti, Zaaraoui (35’ st Scaglioni). All. Gettaione

Arbitro: Spadoni Sez. Pesaro

Reti: 5’ pt Pagnini

Note: Amm. Zaaraoui, Ramaioli, Vizzo, Marcolini, Mazzoli, Dominici

Al K Sport Stadium di Montecchio i padroni di casa raccolgono la decima vittoria stagionale, partita non particolarmente brillante con una Vadese capace di esprimere buone trame, che di certo non merita l’ultimo posto in graduatoria. La cronaca del match: pronti via e al 5’ la sblocca subito la K Sport Academy Azzurra, in seguito a calcio di punizione, la palla viene ribattuta in area e Pagnini è lesto a raccogliere e di prima intenzione a trafiggere Vizzo. Si passa alla mezz’ora: al 34’ Pagnini imbecca meravigliosamente Saltarelli che aggancia in aerea ma non riesce a liberarsi il tiro mentre due minuti dopo Barbieri su calcio piazzato chiama Vizzo alla deviazione in corner. Ripresa: all’11’ st Rosetti scappa alla marcatura e serve in mezzo Ramaioli ma Mazzoli manda in corner. Al14’ st Ramaioli da posizione defilata calcia in diagonale a fil di palo mente al 18’ su errore in disimpegno della difesa locale ancora il numero nove ospite sfiora il goal. Nel finale è De Angelis andare vicino alla segnatura . Prossimo impegno per i biancazzurri sabato 14 dicembre a Santa Veneranda.