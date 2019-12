Ladri di biciclette arrestati a S. Benedetto del Tronto

Nel primo pomeriggio del 14 Dicembre u.s., personale della Squadra di Polizia Giudiziaria e dell’Ufficio controllo del territorio del locale Commissariato P.S., individuava e segnalava all’Autorità giudiziaria due minorenni di nazionalità straniera, indiana e bengalese, residenti in questo centro cittadino, responsabili rispettivamente dei reati di furto e ricettazione di una bicicletta marca Orbea modello Mountain Bike del valore di circa 1.500 euro rubata in viale Secondo Moretti del comune di S. Benedetto del Tronto il 12 Dicembre 2019. L’attività investigativa promanava dall’integrazione di denuncia di furto presentata dal proprietario della bicicletta il quale riferiva che, il giorno successivo all’evento delittuoso, la sua bicicletta era stata posta in vendita sul sito annunci on line subito.it.

Gli Agenti pertanto, accedendo nel portale in argomento mediante credenziali create ad hoc, riuscivano a contattare l’autore della pubblicazione simulando interesse per l’acquisto del velocipede; dopo un’estenuante trattativa telefonica il fantomatico venditore accettava la proposta di acquisto dietro corresponsione di 400 euro, concordando il luogo dello scambio in un’area di servizio ubicata lungo la SS16 nel territorio comunale di S. Benedetto del Tronto. Alle ore 14.30 del 14.12.2019, sul luogo convenuto, personale in abiti civili della Polizia di Stato in servizio presso il locale Commissariato P.S., individuava i due adolescenti stranieri portatisi sul posto per procedere alla vendita del velocipede oggetto di furto. Al momento di effettuare lo scambio, i Poliziotti si qualificavano bloccando i minori e recuperando il maltolto immediatamente restituito alla vittima. L’attività investigativa proseguiva con perquisizioni nei rispettivi domicili, eseguite alla costante presenza dei genitori dei minori nel frattempo avvisati. All’esito delle perquisizioni venivano rinvenute altre due bicilette delle quali una verniciata di fresco, entrambe verosimilmente oggetto di furto, sulle quali personale della Squadra di Polizia Giudiziaria sta effettuando accertamenti serrati finalizzati ad individuarne i legittimi proprietari.

Nel contesto venivano acquisiti i filmati estrapolati dai sistemi video di esercizi commerciali dislocati sul luogo di verificazione del furto del 12 Dicembre. L’accurata disamina del filmato, consentiva di identificare uno dei due giovani identificati quale autore materiale del furto. Entrambi i minori venivano segnalati alla Procura presso il Tribunale dei minori di Ancona per i reati ascritti.