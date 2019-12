Ladro seriale di dolci denunciato dalla Polizia del pesarese

Personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Fano, al termine i mirate indagini, ha denunciato in stato di libertà l’autore di diversi furti di merce, consumati presso le aree di servizio della tratta autostradale A14 di competenza.

Da alcune settimane, infatti, giungevano presso la sede della Polizia Stradale di Pesaro, attualmente diretta dal Vice Questore dr. Colantuono Antonio, denunce relative ad ammanchi di merci da parte dei gestori delle isole di ristoro ubicate lungo la tratta dell’A14 vigilata dalla Sottosezione della Polizia Stradale di Fano.

Il modus operandi utilizzato dall’autore dei furti, sostanzialmente identico in tutti gli episodi, faceva sospettare che ad operare fosse un “ladro seriale”, mentre lo studio della cadenza temporale con la quale si verificavano i fatti in questione e degli esercizi colpiti, consentiva di orientare le indagini degli investigatori della Specialità.

Un particolare accanimento veniva registrato nei confronti del punto di ristoro di Esino Est che, pertanto, veniva fatto oggetto di una vigilanza discreta da parte dei poliziotti.

L’esame delle immagini registrate dal sistema interno di videosorveglianza, unitamente ad una puntuale attività di ricostruzione, consentiva di risalire ad un camionista pugliese sessantenne, ritenuto essere l’autore di furti di merce per un ammontare ancora da quantificare ma che, ad una prima valutazione, sfiorerebbe i 500 euro di valore.

L’autotrasportatore, che una volta rintracciato e identificato, ha ammesso le proprie responsabilità, approfittando della distrazione degli addetti, privava le merci, per lo più generi alimentari, dei congegni antitaccheggio, per poi occultarle all’interno di un borsello ed allontanarsi. La scelta della refurtiva evidenziava una particolare predilezione per dolciumi, soprattutto cioccolatini di marca.

L’uomo, che nella circostanza si dichiarava intenzionato a risarcire il danno causato, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria.