Land Art al Furlo, presentata la IX Edizione

E’ convocata per lunedì 20 agosto, alle ore 11, nella sala Levi Nathan della Provincia (ex sala giunta) una conferenza stampa per presentare la IX edizione della “Land Art al Furlo”, sul tema “Nero”, promossa dalla “Casa degli Artisti” di Sant’Anna del Furlo con vari patrocini e collaborazioni.

Interverranno il presidente della Casa degli Artisti Antonio Sorace, la responsabile studi&ricerche ed organizzatrice del programma Andreina De Tomassi, lo storico e critico dell’arte Andrea Baffoni curatore della rassegna, Tiziana Gasparini della delegazione di Fano de “Le donne in nero”, gli artisti Anna Maria Atturo, Achille Quadrini, Pippo Cosenza e la responsabile di “SeminaMenti” Laura Nolfi.