L’auto di Luca Traini è in vendita, l’inserzione su Facebook

L’auto a bordo dalla quale il 29enne Luca Traini, il 3 febbraio del 2018, aveva sparato con una Glock 4 contro alcuni migranti in pieno centro a Macerata, ferendoli, è in vendita sul gruppo Facebook Affari Marchigiani.

“Vendesi Alfa Romeo 147 1.6 t.spark 120cv, anno 2010, km 110.000 con impianto a metano installato nel 2017. Vendesi causa inutilizzo. Prezzo trattabile x info 3…” a venderla per inutilizzo è il fratello Mirko Traini.

Immediate le reazioni, anche per il fatto che la 147 postata in foto è quella degli istanti immediatamente successivi all’arresto davanti al monumento ai Caduti di Macerata.



“Ma un altra foto non ce l’avevi?”, “Sei il top” ed ancora “Fatto bene”, questi alcuni dei commenti.

Mirko Traini ha fatto sapere sul social che parte del ricavato della vendita dell’auto andrà in beneficenza.