Lavoratori Quadrilatero, agitazione giovedì dei sindacati

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil Marche esprimono forte preoccupazione per la situazione che ad oggi si è venuta a determinare per i cantieri Quadrilatero, non solo per i destini individuali dei lavoratori, coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, ma per l’opera nel suo complesso.

Per questo motivo, sono state indette 8 ore di sciopero per la giornata del 27 settembre. La mobilitazione, che inizierà alle ore 9,00 fino alle 12, prevede un presidio all’altezza dello svincolo Valtreara con blocco del traffico sulla Statale 76. Il sit-in è promosso dai sindacati di categoria per chiedere alle istituzioni un intervento per sbloccare i finanziamenti del Cipe e per la prosecuzione dei lavori della Quadrilatero.