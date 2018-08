Lavori Pubblici, via a lotto di manutenzione a Montemarciano

La programmazione degli Investimenti per il settore dei lavori pubblici prevede il rifacimento di diverse sedi stradali, che negli anni scorsi hanno sofferto per la scarsa manutenzione per le limitate risorse che il bilancio poteva garantire, visti gli asfittici limiti di spesa che i comuni devono rispettare.

Nell’ottica di migliorare la percorribilità delle strade comunali, il Comune di Montemarciano ha quindi avviato l’iter per la selezione di ditte idonee per una procedura negoziata riguardante l’affidamento di lavori stradali di manutenzione straordinaria dei piani viabili della strada comunale Via Ponte del Trave e Via Palombara (primo lotto, 202.000 euro) e di Via Oliveto, Via Cassiano e Via Alighieri a Marina (secondo lotto, 139.000 euro).

La documentazione relativa al progetto esecutivo è consultabile presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Montemarciano, o via web sul sito del Comune di Montemarciano .



Sia per i lavori già assegnati che per quelli in corso di assegnazione c’è soddisfazione in Comune, dove il sindaco Liana Serrani ha dichiarato che il miglior modo di fare politica è dare opere concrete e durature al territorio, infrastrutture che nel loro complesso garantiscono una qualità di vita migliore alla collettività e rendono più attrattivo il territorio stesso; con buona parte delle strade provinciali già rifatte e questi cantieri che a breve partiranno una importante percentuale delle strade del comune sarà asfaltata a nuovo.

Anche l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Tittarelli dichiara –sono soddisfatto per aver potuto, con tutta la Giunta, programmare questi lavori; un risultato che deriva da una visione del bilancio che siamo riusciti a stilare per coprire quelle necessità, come le strade appunto, che i cittadini ci chiedono più frequentemente.

Partono ad agosto anche i cantieri di rifacimento della strada di via dei Mandorli a Marina e del proseguimento di via IV Novembre a Montemarciano; queste opere unitamente alla ristrutturazione dei ponticelli in legno fanno davvero un bel lotto di opere per il territorio.

Per questo traguardo l’Amministrazione ringrazia per la collaborazione tutto l’ufficio tecnico dei lavori pubblici, che molto si è impegnato per ottimizzare tutte le procedure necessarie ad appaltare i lavori.