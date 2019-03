Legacoop Marche, domani il 15° congresso

Rivoluzioni Cooperative: imprese di persone che generano comunità e persone. Questo il filo conduttore del 6° Congresso di Legacoop Marche, che si svolgerà venerdì 15 marzo, alle 9, all’hotel Casale di Colli del Tronto (Ascoli Piceno). Un luogo, questo, scelto per testimoniare la vicinanza dell’associazione a tutto il territorio colpito dal terremoto del 2016 e per promuovere un confronto su come la cooperazione possa rappresentare un modello economico e sociale per la rinascita post sisma.

Dopo l’apertura dei lavori del Congresso da parte di Fabio Grossetti, coordinatore regionale Legacoop Marche, ci saranno i saluti istituzionali di Andrea Cardilli, sindaco del Comune di Colli del Tronto, Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio delle Marche, Sergio Fabiani, presidente Provincia di Ascoli Piceno. Seguiranno la relazione di Gianfranco Alleruzzo, presidente di Legacoop Marche, e gli interventi di Anna Casini, vicepresidente Regione Marche, Mattia Granata, presidente Centro studi Legacoop, che parlerà di “Analisi congiunturale Marche”, Pietro Marcolini, presidente Istao, del “Patto per lo sviluppo economico e sociale delle Marche”.



Il programma del Congresso proseguirà con il dibattito e gli interventi per affidare le conclusioni a Mauro Lusetti, presidente Legacoop nazionale. Nel pomeriggio, alle 15, si terrà la seduta riservata ai delegati con l’elezione degli organismi di Legacoop Marche.