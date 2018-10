Lite tra giovani, 25 enne ferito da tirapugni ad Ancona

Nella serata di ieri un equipaggio della Squadra Volante veniva inviato dalla locale Centrale Operativa in zona Brecce Bianche dove era stata segnalata una lite in atto tra due giovani.

Giunti sul posto i poliziotti trovavano solamente uno dei due contendenti, un 25enne anconetano, con vistose ferite al volto.

Costui raccontava agli agenti che durante una discussione nata per futili motivi con un suo conoscente quest’ultimo lo aveva colpito usando un tirapugni. I poliziotti, dopo aver fatto intervenire sul posto l’ambulanza per le cure al ferito, acquisivano elementi utili all’identificazione dell’autore delle lesioni, un 27enne del luogo, che veniva pertanto denunciato in stato di libertà. Il tirapugni veniva posto sotto sequestro.