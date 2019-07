Nell’ambito dei servizi di contrasto all’uso di sostanze stupefacenti da parte di giovani, agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia , in orario notturno, nel transitare in questo Lungomare Dante Alighieri, giunti nei pressi di un bar, notavano due giovani che stazionavano in un luogo appartato. Uno dei due assumeva un atteggiamento sospetto, come se si volesse nascondere alla vista dei poliziotti. Questi , tra l’altro, verificavano che, per terra, vi erano vari residui di cartine e di tabacco, normalmente utilizzati per il consumo e il confezionamento di sostanze stupefacenti. Veniva identificato il giovane, S. D., di anni 25 di Senigallia, che risultava essere in possesso di un involucro in di plastica trasparente contenente stupefacente del tipo Hashish del peso di circa due grammi.

Ed ancora, durante i servizi di controllo nei pressi della stazione ferroviaria, gli agenti notavano un cittadino extracomunitario il quale, alla vista degli Agenti, si allontanava con passo veloce ma veniva subito raggiunto e bloccato. Risultava essere un pakistano, S. N. , di anni 33 circa, residente in provincia di Ancona, il quale, nascosto all’interno di uno zaino , risultava esser in possesso di sostanza stupefacente del tipo Hashish che risultata essere del peso di circa 3 grammi.

Poco dopo, trovandosi in zona Vivereverde, i poliziotti notavano un veicolo parcheggiato in zona buia con delle persone a bordo. Si avvicinava al citato mezzo e procedevano al controllo degli occupanti, identificando il conducente per M. T. di Senigallia 30enne e 3 passeggeri. Durante il controllo, gli agenti, rilevavano un certo nervosismo da parte del conducente, notando, altresì, sui tappetini dell’autovettura residui di tabacco . I controlli effettuati nell’immediatezza consentivano di trovare nel possesso del ragazzo una bustina al cui interno era occultato un involucro in plastica trasparente contenente circa 2 grammi di hashish.



A carico di tutti e tre i giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente di procedeva alla segnalazione in qualità di assuntori e nei confronti di quest’ultimo si procedeva anche all’immediato ritiro della patente di guida.