Lotta allo spaccio, 25 enne arrestato a Senigallia

Ancora un importante arresto è stato eseguito in mattinata dagli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel locale mercato dei consumatori.

Con l’avvio della stagione estiva e l’arrivo di numerosi turisti, molti dei quali giovani, si rileva ormai in modo costante una presenza in città di soggetti dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Tale circostanza impone una sempre maggior e costante attenzione da parte della Polizia che è impegnata quotidianamente in attività di accertamenti e controlli nelle aree in cui si rilevano episodi di spaccio.

Nell’occasione, poiché emergeva la figura di un giovane asiatico molto attivo nelle attività di spaccio ed operante nelle immediate vicinanze dei centralissimi lungomare Alighieri e Marconi, specie in orari serali e notturni ed in prossimità di luoghi ove si radunano numerosissimi giovani, gli agenti avviavano una serie di accertamenti per risalire all’identità del soggetto.



Le attività svolte dai poliziotti consentivano di aver conferma circa l’attività di spaccio da questi posta in essere ma anche di risalire all’identità, risultando essere un cittadino pakistano, ed al luogo in cui questi alloggiava.

In mattinata odierna dunque gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia effettuavano un controllo nel luogo da lui attualmente utilizzato per dormire e situato in zona prossima al lungomare Marconi ed il soggetto veniva effettivamente rintracciato.

Le attività di controllo svolte facevano emergere un vero e proprio bazar della droga in quanto il soggetto A.H., di anni 25, risultava avere la disponibilità per l’attività di spaccio di un importante quantitativo di stupefacente consistente in hashish, eroina e metadone, per complessivi 300 gr.

Quantitativo questo che, posto in vendita, avrebbe potuto fruttare oltre 3000 euro.

Oltre alla sostanza sequestrata gli agenti rintracciavano i classici oggetti utilizzati dagli spacciatori per il confezionamento della sostanza stupefacente che, dunque, venivano sottoposti a sequestro.

Tale importante sequestro, aggiunto ai precedenti e recenti arresti eseguiti dal personale della Polizia di Stato di Senigallia, se da un canto rappresenta una conferma circa la rilevante quantità di sostanze stupefacenti si trovano sul mercato locale, d’altro canto, fanno emergere l’efficace risposta operativa che la Polizia mette in campo nel contrasto al fenomeno.