Lotta antidroga, 20 enne albanese arrestato a Pesaro

Nel primo pomeriggio del 5 u.s., personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Pesaro procedeva al controllo di un cittadino albanese di anni 20, residente in questa citta, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto sulla base degli elementi acquisiti durante gli specifici servizi antidroga disposti dal Sig. Questore in previsione della c.d. “Notte Rosa” del 6 luglio scorso, veniva sospettato di essere al centro di un fenomeno di spaccio di cocaina.

Il giovane, avvicinato dagli agenti all’uscita dalla sua abitazione, pur inizialmente palesando un’apparente tranquillità, lasciava poi trasparire una certa agitazione allorquando gli veniva prospettata l’eventualità di essere sottoposto a perquisizione per la ricerca di stupefacenti.

Per tale motivo i poliziotti decidevano di approfondire il controllo, rinvenendo così all’interno dell’abitazione circa un etto di cocaina, il materiale necessario per il taglio e il confezionamento delle dosi e la somma di circa 7.000 euro, ritenuta il provento dell’attività di spaccio.



Pertanto il ventenne in questione veniva tratto in arresto e ristretto presso la locale Casa Circondariale. Nella mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Pesaro convalidava l’arresto e disponeva per il medesimo la custodia cautelare in carcere.