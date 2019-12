Lotta tra Fermana e Padova dopo la terza giornata

Si è conclusa la terza giornata di Social Pro League ed è il momento di fare il punto sulla classifica del girone B

Social Pro League Fermana e Padova dopo la terza giornata girone B

L’Alto Adige Sudtirol guida la classifica del girone B, segue il Ravenna che si aggiudica il secondo posto. Piacenza e Fermana entrambe a 6 punti lottano per salire sul podio. Sfida a tre per il quarto posto con Padova Gubbio e Sambenettese tutte e tre a quota 4. FeralpiSalò e Vicenza Virtus con 2 punti lottano per la settima posizione.

La sfida è ancora lunga e c’è ancora tempo per portare la propria squadra il più in alto possibile. Ricordiamo che la fase a gironi continuerà fino al 7 gennaio 2020, dopodiché le trentadue finaliste verranno posizionate all’interno del tabellone per dare inizio alla seconda fase, quella ad eliminazione diretta che decreterà la migliore pagina Facebook della Serie C. Per tutti i dettagli e approfondimenti sul regolamento rimandiamo alla pagina istituzionale della Social Pro League.