Lube, successo per la festa del Minivolley

Non solo campioni di livello mondiale o squadre giovanili che puntano allo scudetto. Una parte importante della Lube Volley a Civitanova è anche quella tutta dedicata al Minivolley: coinvolti nell’attività circa 90 bambini e bambine tra i 5 e gli 8 anni.

Per loro, nei giorni scorsi, è andata in scena la quinta edizione della Festa del Minivolley in casa cuciniera. Presso la palestra del Liceo scientifico di Civitanova Marche, quartier generale del settore giovanile, si sono ritrovati i piccoli futuri campioni insieme agli istruttori e alla presenza di tanti genitori: un pomeriggio di sfide tra il divertimento generale e l’allegria per festeggiare la continua crescita di una parte fondamentale del vivaio della Cucine Lube Civitanova.

Il settore è affidato alla sapiente guida degli istruttori: Matteo Zamponi, Giovanni Panichelli, Giorgia Olivieri, Leonardo Evangelisti, Graziella Rabuffetti, Lucia Lepri e Alessandro Faini.



Tre squadre Lube Under 13 3×3 subito vincenti

Prima giornata estremamente positiva per le tre squadre dei ragazzi di coach Zamponi e Panichelli nel campionato Under 13 3×3. Nel raggruppamento sono scese in campo tre squadre biancorosse: la Cucine Lube CIvitanova A (Raccosta, Cegna, Fermani, Tallevi e Nardi) ha affrontano le tre formazioni del Volley Macerata avendo sempre la meglio. La Cucine Lube Civitanova B (Porfiri, Lattanzi L., Giannini, Vitali e Mobili) ha vinto allo stesso modo tre partite su tre (contro Lube C, la Lube E e l’Esavolley) ,mentre la Cucine Lube Civitanova C ( Germondari, Lattanzi D., Bufalini, Falcone e Moretti) ha avuto la meglio sulla Telusiano volley e sulla Lube E, ma si è dovuta arrendere nel derby contro la Lube B