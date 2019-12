Luoghi Persone Cose sabato e domenica alla Mole

Sabato e domenica alla Mole di Ancona immagini dal libro Brevi racconti e aneddoti di viaggio di Eleonora Puca

Sabato 14 dicembre alle ore 17 alla Mole Vanvitelliana di Ancona (sala Boxe) verrà inaugurata la mostra “Luoghi. Persone. Cose”, raccolta di immagini legate al libro Brevi racconti e aneddoti di viaggio di Eleonora Puca. Alle 17.30 in programma l’incontro “Asia fuori rotta”, in cui l’autrice dialogherà con Ludovico Scortichini, fondatore del tour operator GoWorld, per percorrere itinerari lontani dal turismo, condividere la passione dei viaggi e dare spunti per nuove mete. La mostra, patrocinata dal Comune di Ancona e realizzata con il sostegno di Astea Energia, con allestimento a cura di Laboart di Marco Puca, sarà visitabile sabato dalle 17 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 19 (ingresso libero).

A pochi mesi della pubblicazione del libro “Brevi racconti e aneddoti di viaggio”, Puca torna a percorrere le strade dei tanti Paesi che ha visitato: “Con questa esposizione – commenta l’autrice – ho voluto dare un’immagine ai miei racconti, senza l’ambizione di una mostra fotografica, cercando di trasmettere la poesia, il fascino e la struggente realtà di alcuni luoghi.”.

Un percorso di 22 immagini che accompagnano il visitatore dentro le emozioni del viaggio: ammirando i colori, dal blu delle ceramiche uzbeke al verde vivido e cangiante della foresta pluviale; sentendo l’umanità e il calore che si ritrovano ad ogni latitudine, a cominciare dai mille volti dell’India; scoprendo i tanti modi di intendere la casa, luogo caro e familiare sia che si trovi nel deserto o tra le vette himalayane. La filosofia è la stessa che percorre le pagine del libro: condividere il piacere di lasciarsi trasportare dal viaggio, spesso un po’ fuori dalle consuete rotte turistiche.