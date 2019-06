Macchina parcheggiata in fiamme a Filottrano

Nella mattinata della giornata odierna, alle 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti al centro storico di Filottrano (AN) per incendio.

Per cause in fase di accertamento, è andata a fuoco una vettura parcheggiata. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Le fiamme della vettura hanno provocato danni alla vicina facciata di una abitazione, i fumi hanno fatto scattare l’allarme antincendio degli uffici comunali. Non si segnalano persone coinvolte. Sono al lavoro le forze dell’ordine per appurare quanto è accaduto precisamente e ricostruire cosa abbia scatenato e innescato le fiamme questa mattina.