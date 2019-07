Maltempo, aggiornamento degli interventi operati dai VVF

La forte ondata di maltempo ha lasciato parecchi strascichi sul territorio marchigiano. I dati aggiornati dalle ore 08:00 alle ore 17:30 parlano di:

Ancona ha effettuato 50 interventi e ne rimangono 70.

Macerata ha effettuato 30 interventi e ne rimangono 8.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate per interventi di tagli e rimozione di alberi o rami pericolanti, alcuni allagamenti nella zona di Senigallia in locali al di sotto del livello stradale, rimozione di tegole pericolanti ad Ancona in Piazza della Repubblica e rimozione di parti pericolanti lungo Corso Garibaldi.



Le foto in allegato di Treia si riferiscono ad un intervento effettuato ieri in località Santa Maria in Selva. Un pino marittimo era caduto su annesso agricolo ed è stato rimosso con l’autogru e l’autoscala.