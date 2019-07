Maltempo, alberi sulle strade nella provincia di Pesaro

Uomini e mezzi dei Servizi Viabilità e Pronto intervento della Provincia e ditte incaricate sono state impegnate sulle strade provinciali per rimuovere numerosi alberi caduti sulle carreggiate per il maltempo abbattutosi sul territorio.

In alcuni casi sono state chiuse temporaneamente le strade per procedere alla rimozione, come per la Sp 145 ‘Blilla’, nel pesare, a causa di 9 piante cadute in vari tratti e per la strada comunale “Castelrotto” a Pergola, dove una pianta ha ostruito la carreggiata rompendo anche cavi Enel. In altre situazioni è stata invece disposta la circolazione a senso unico alternato, come sulla Sp 32 Pesaro – Mombaroccio dove sono caduti tre alberi in diversi punti.

Interventi anche sulla Sp2 “Conca”, sulla Sp 86 “Ca’ Micci”, Sp 47 “Gradara”, Sp 11 “Centocroci” ad un km dal ponte sul Cesano, Sp 17 “Mondolfo”, Sp 60 “Sanatorio – Candelara”.



“Siamo intervenuti in tempi celeri – evidenzia il dirigente del Servizio Viabilità della Provincia Maurizio Bartoli – per garantire la viabilità e ridurre il più possibile i disagi alla circolazione, il maltempo ha interessato un’area molto vasta del territorio provinciale richiedendo un grande dispiego di uomini e mezzi”.