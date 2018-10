Maltempo Ancona, diversi danni nella giornata di ieri

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco, sono intervenuti a Palombina di Ancona in via Calabria per soccorrere una persona caduta. Un condomine è salito sul tetto per verificare la guaina impermeabilizzante quando una raffica di vento lo ha scaraventato sul terrazzo del piano sottostante.

I vigili del fuoco hanno prestato soccorso al malcapitato, hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per il trasporto al pronto soccorso di Torrette in codice rosso.

L’emergenza maltempo nella provincia di Ancona sta rientrando, nelle ultime 24 ore dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina sono stati effettuati 156 interventi di varia natura dovuti al forte vento.