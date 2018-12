Maltempo, diversi gli interventi nell’anconetano

Nella mattina della giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti in numerosi interventi dovuti al maltempo, (neve caduta nella notte).

Gli interventi hanno interessato soprattutto la zona di Jesi, per alberi caduti sulla sede stradale e automezzi in difficoltà.

Alle 11 circa sono intervenuti in via Filzi a Serra San Quirico di Ancona per incendio autovettura.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i resti della vettura e il sito. Non si segnalano persone coinvolte ma solo danni materiali per questa forte ondata di maltempo che sta interessando il nostro Paese con forte vento protagonista.