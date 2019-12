Maltempo, diversi interventi VVF nella notte ad Ancona

Diversi gli interventi degli Agenti dei Vigili del Fuoco in provincia di Ancona a causa della forte ondata di maltempo che ha interessato la nostra regione.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte per numerosi interventi a causa del forte vento che ha colpito soprattutto la parte interna della provincia di Ancona.

Circa 20 gli interventi effettuati per alberi caduti su strada e auto in sosta, coperture divelte e antenne pericolanti.

Non si segnalano persone coinvolte ne ferite fortunatamente ma solamente danni materiali che hanno causato perdite ai cittadini e per cui la Regione potrebbe decidere di chiedere lo stato di calamità naturale.