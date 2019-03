Maltempo e forte vento, numerosi interventi dei VVF

Proseguono gli interventi dovuti alle forti raffiche di vento di ieri, nella giornata odierna, dalla mezzanotte ad ora sono una ventina gli interventi effettuati per la rimozione di alberi, cartelloni pubblicitari, coperture pericolanti ed altro.

Alle 10,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Camerano (AN) in via Palombare per rimuovere una grossa quercia caduta sulla strada. I VV.F. utilizzando i cuscini di sollevamento e diverse motoseghe, hanno tagliato l’albero liberando la sede stradale bloccata dalla notte. Non si segnalano persone coinvolte

Ondata forte di maltempo che ha colpito il Centro Italia e che ha sollecitato non poco i VVF marchigiani.