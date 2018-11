Maltempo, le Marche contano i danni sul proprio territorio

Il meteo è stato poco clemente con la nostra Penisola in questo Ponte di Ognissanti e anche le Marche, ferite, contano i danni, ingenti per gran parte del territorio.

Negli ultimi due giorni la Regione Marche è stata messa in ginocchio dal maltempo. Le forti piogge e le violente raffiche di vento hanno provocato diversi danni. Per questo la Regione ha deciso di avviare la ricognizione di quanto è stato danneggiato e in che misura, per poi valutare la richiesta dello Stato di Emergenza. A spiegare la situazione è l’assessore alla Protezione Civile Angelo Sciapichetti, che descrive il piano della Regione per fare il punto della situazione e decidere il da farsi.