Maltempo nelle Marche, auto bloccata dalla neve ad Arcevia

Ondata forte di maltempo sta interessando l’Italia e ieri nelle Marche si sono vissute alcune situazioni critiche dovute agli eventi atmosferici.

Nel primo pomeriggio della giornata odierna, alle 14,30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti ad Arcevia di Ancona in località Monte della Croce per soccorrere un automobilista bloccato dalla neve. I vigili del fuoco utilizzando un fuoristrada e verricello hanno recuperato la vettura. Non si segnalano danni a persona.

Al momento non si segnalano criticità per il maltempo in regione. Nessuna ulteriore difficoltà in questo momento particolare per la viabilità e per la vita quotidiana dei cittadini marchigiani in queste giornate.