Maltempo, numerosi interventi dei VVF nell’anconetano

Anche la provincia di Ancona è stata colpita dal maltempo fortemente preannunciato.

Dalle 8 alle 16.30 della giornata odierna i vigili del fuoco del Comando provinciale hanno effettuato circa 80 interventi e circa 15 in coda, per alberi e tegole pericolanti, ecc, dovuti al forte vento causando disagi alla popolazione e al traffico stradale. A Maiolati in via Sant’Andrea una grossa quercia è caduta sulla strada bloccando il traffico,I vigili del fuoco stanno tutt’ora lavorando per rimuovere l’albero. A Senigallia sono intervenuti in via Ferriero per l’incendio di un casolare disabitato.

Ancona int. n° 30



Falconara int. n° 12

Osimo, Castelfidardo e dintorni Int. n° 11

Jesi e dintorni int. n° 11

Fabriano int. n° 13

Senigallia int. n° 4