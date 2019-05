Maltempo, numerosi interventi VVF ad Ancona e Pesaro

I vigili del fuoco sono fortemente impegnati per i danni dovuti al maltempo. Le province maggiormente impegnate sono Ancona con un attivo di circa 70 interventi e Pesaro Urbino con circa 50. Gli interventi riguardano danni dovuti alla pioggia e al forte vento, rami sulla sede stradale, allagamenti, coperture pericolanti, cartelli e insegna ecc. Ad Ancona sono intervenuti per rimuovere alcune parti di copertura e messa in sicurezza presso la chiesa di Varano. I fiumi delle due province sono monitorati costantemente dalla Protezione Civile Regionale, non si segnalano persone coinvolte.

Nel pomeriggio alle 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Chiaravalle in via Aldo Moro per soccorrere un capriolo rimasto incastrato nella recinzione di una abitazione privata. In collaborazione con i veterinari dell’ASUR e i Carabinieri Forestali, utilizzando il motodivaricatore è stato aperto un varco per liberare l’animale, successivamente portato in aperta campagna e liberato in buone condizioni.