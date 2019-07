Maltempo, province di Ancona e Pesaro le più colpite

Il peggio è passato ma si contano ora i danni per quest’ondata di maltempo che ha colpito anche la nostra regione.

I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per la perturbazione che si è abbattuta sulla regione Marche nel pomeriggio di oggi soprattutto per alberi caduti sulle strade. Molti interventi anche per l’acqua che è entrata nei locali al pian terreno. Le zone più colpite sono state quelle nella fascia medio- costiera soprattutto nelle provincie di Ancona e Pesaro Urbino. Si segnalano anche alcuni incidenti stradali nella zona di Jesi. Rimangono ancora diversi interventi da effettuare ma la situazione è in miglioramento.