Maltrattava l’anziana nonna: 27 enne in manette a Falconara

Ancora una bruttissima, l’ennesima, storia di maltrattamenti in famiglia con sempre più protagonisti giovani ragazzi che vessano i genitori o gli anziani nonni per motivi spesso futili e di noia.

L’ultimo episodio a Falconara Marittima dove un giovane pregiudicato di 27 anni comportamenti vessatori e violenti del nipote, disoccupato da sempre e che vive dei soldi che ottiene dall’anziana e dai propri genitori. Una storia di minacce e violenze che i carabinieri avevano cominciato a monitorare 6 mesi fa, quando i genitori dell’arrestato avevano trovato il coraggio di denunciarlo.

Una storia lunga, a maggio era stato fermato perché aveva preso per il collo l’anziana donna. I carabinieri ieri sono arrivati alla casa del 27 enne colto in fragrante mentre maltrattava l’anziana dicendole: “Sei una morta che cammina”. Per lui sono è scattato l’arresto.