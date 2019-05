Mangialonga Picena 2019, Per chi non sa aspettare

Buon cibo, ottimi vini, musica live e una passeggiata tra le colline in fiore per un anticipo goloso della Mangialonga Picena 2019.

E’ il programma messo a punto dall’Associazione Picenum Tour per sabato 25 maggio, quando a Offida andrà in scena la prima edizione dell’evento “Sulle tracce della Mangialonga Picena”. Nell’anno in cui l’attesissima camminata enogastronomica di luglio batte ogni record – 800 biglietti disponibili esauriti già a marzo dopo un solo mese di prevendita – e rinnova il suo itinerario, arriva una nuova sorpresa per gli amanti delle eccellenze enogastronomiche picene.



“Abbiamo deciso di raccogliere l’invito di tante persone che da tempo ci chiedevano un appuntamento primaverile – raccontano gli organizzatori – Non sarà una Mangialonga bis, anche se protagonista sarà sempre quel mix di natura, convivialità, prodotti agricoli di eccellenza e racconto emozionale del territorio che contraddistingue i nostri eventi e consente a tantissimi turisti di scoprire quello che consideriamo uno dei luoghi più belli d’Italia”.

L’appuntamento per sabato 25 maggio sarà a Offida presso Villa San Lazzaro (Contrada Lava 181), dove i partecipanti partiranno suddivisi in due gruppi alle ore 16.30 e alle 17. A scandire un percorso lungo 2,5 km saranno cinque piatti preparati da altrettanti locali del territorio a cui saranno abbinati vini tipici. Durante ogni tappa sarà possibile scoprire ingredienti locali, preparazioni creative, abbinamenti tradizionali o inediti mettendo alla prova curiosità e gusto.

Si partirà con il Ciavarro, minestra a base di legumi del Vistrò di Offida, per continuare con il Burger con costine di maiale alla griglia, patate rosolate al rosmarino, crema di fava e misticanza dello chef Gianmarco Di Girolami del Blob Caffè & Ristorante. Lo STREETimballo dello chef Daniele Citeronidell’Osteria Ophis e i Burger di diaframma, zucchine grigliate alla scapece, tzatiki e feta degli chef Francesco Pettorossi e Nikita Sergeev del Banco_12 – L’Arcade di Porto San Giorgio saranno le altre due proposte di viaggio prima del goloso profiterol della Pasticceria Angelo di Ascoli. Ad accompagnare i piatti saranno vini del territorio e l’Anisetta Meletta e amari.

Il biglietto unico (tutto compreso) è di 30 euro. E’ già possibile iscriversi all’evento (fino a esaurimento posti) direttamente dal sito web www.mangialongapicena.it.