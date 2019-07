Continua la lotta del Prefetto di Pesaro nei confronti della vendita delle droghe leggere nella provincia.

Chi continuerà a vendere la cosiddetta cannabis light rischia la chiusura del negozio, la sospensione della licenza e il sequestro della fluorescenza. E’ quello che ha voluto ricordare oggi il prefetto di Pesaro Urbino, Vittorio Lapolla, ai sindaci degli Comuni della provincia in cui ci sono negozi che vendono prodotti derivanti dalla canapa, tutti convocati per una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Una decisione e una presa di posizione molto dura che è destinata a creare parecchie polemiche in futuro.