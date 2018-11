Matelica pronta oggi ad ospitare Cristiano De Andrè

Matelica si prepara ad accogliere Cristiano De André. L’artista, atteso in città per oggi, domenica 11 novembre, con i suoi musicisti e lo staff tecnico, metterà a punto al Teatro Piermarini il nuovo tour “Storia di un impiegato”, fino all’anteprima nazionale in programma sabato 17 e domenica 18 novembre.

Il progetto di ospitare la residenza di allestimento del nuovo attesissimo live di De André si è realizzato grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con Amat e con la Flexus. “Siamo particolarmente felici – commenta Cinzia Pennesi, assessora comunale alla cultura – che un artista di grande spessore come Cristiano De André abbia scelto Matelica per una fase così importante del suo nuovo lavoro. La formula della residenza con anteprima nazionale ci consente di proseguire nell’obiettivo di avere un teatro sempre vivo, a disposizione della creatività, e di dare visibilità alla nostra città, legandola a grandi nomi dello spettacolo. Abbiamo già ospitato l’avvio del tour di Ron nel 2016 e abbiamo l’intenzione di cogliere ulteriori opportunità in questo senso.”

Cristiano De André porterà in anteprima al Teatro Piermarini e poi in tutta Italia lo storico concept album di Fabrizio De André riarrangiato in chiave rock. Un lavoro che torna a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte sociali del 1968, firmato dall’erede del patrimonio musicale deandreiano. Canzoni celebri estratte da “Storia di un impiegato” come “Il bombarolo” e “Verranno a chiederti del nostro amore” saranno affiancate da altri brani di repertorio che hanno affrontato il tema della lotta per i diritti, come “La guerra di Piero”.



I concerti si terranno al Piermarini sabato 17 e domenica 18 novembre alle ore 21.15.

Per favorire l’acquisto dei biglietti da parte del pubblico la Biglietteria del Teatro effettuerà le seguenti aperture straordinarie: dalle ore 17 alle 20 nei giorni di sabato 10, lunedì 12, mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 novembre; nei giorni di concerto dalle ore 17.

I biglietti sono acquistabili anche online a questo link https://www.vivaticket.it/ita/event/storia-di-un-impiegato-opera-rock-de-andre-canta-de-andre/119924 e presso tutti i punti vendita e biglietterie Vivaticket (elenco completo su www.vivaticket.it)