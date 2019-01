Materiale in fiamme in deposito dismesso di Jesi

Nella tarda serata di oggi, alle 19 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi (AN) in viale Cavallotti per incendio.

Per cause in fase di accertamento, all’interno di un vecchio stabilimento dismesso andava a fuoco del materiale accatastato. I vigili del fuoco, intervenuti con tre automezzi e 12 uomini hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito. Non si segnalano persone coinvolte.

Sojo stati effettuati i rilievi del caso da parte degli agenti delle forze dell’ordine per appurare esattamente la dinamica di quanto accaduto e capire cosa possa aver scatenato l’incendio che per fortuna ha avuto solo danni materiali.