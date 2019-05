Nella prima mattina di oggi, alle ore 7 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Montemarciano località Marzocca in SS16 incrocio via Marzocchetta per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione si sono sono scontrate tre autovetture e un piccolo autocarro. Nello scontro il conducente dell’autocarro rimaneva incastrato all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno estricato l’infortunato, affidandolo ai personale del 118, successivamente mettevano in sicurezza i veicoli coinvolti nello scontro. Anche i conducenti delle vetture ricorrevano alle cure mediche.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire quanto esattamente è accaduto alle prime ore di oggi.