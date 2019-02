Maxi incidente a Sassoferrato, una donna morta sul colpo

Nel primo pomeriggio di oggi alle ore 14,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Sassoferrato (AN) in Sp 16 per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, si nono scontrate quattro vetture e un autoarticolato, nello scontro una donna ha perso la vita e altre due rimanevano incastrate tra le lamiere. I vigili del fuoco hanno soccorso le persone incastrate, una volta liberate venivano trasportate al pronto soccorso dal personale del 118 di cui una in eliambulanza, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. La strada Sp 16 è rimasta chiusa fino alle 21 circa per poi tornare alla normalità.