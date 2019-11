Maxi incidente a Tolentino, sette persone ferite

Maxi incidente del sabato sera maceratese con un numero consistente di feriti registrato.

Sette persone, tra cui un bimbo e una donna incinta, sono rimaste ferite fortunatamente in maniera non grave, in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Ss 77 direzione mare, tra le uscite di Sforzacosta e Pollenza, in territorio di Tolentino (Macerata).

L’incidente, che ha coinvolto quattro auto tra le quali una che si è ribaltata, è avvenuto verso le 23: la carreggiata è rimasta chiusa con uscita obbligatoria a Pollenza fino a che i pompieri non hanno sgomberato la sede stradale. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Macerata e Civitanova Marche e i vigili del fuoco che hanno estratto diverse persone dagli abitacoli delle vetture. I feriti sono stati portati all’ospedale di Macerata per le cure e gli accertamenti del caso.