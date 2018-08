Mercato Ascoli: l’ivoriano Zebli in bianconero

Pierre Desiré Zebli, centrocampista ivoriano classe ’97, è stato presentato la scorsa mattina agli organi di informazione dall’azionista e membro del CdA dell’Ascoli Calcio Gianluca Ciccoianni:

“Zebli è uno dei tanti volti nuovi dell’Ascoli” – ha esordito Ciccoianni – “A 16 anni ha esordito in Serie B col Perugia, poi l’esperienza nel Genk, club belga che lo ha acquistato a una cifra vicina ai quattro milioni. Il suo curriculum fa pensare a un calciatore molto valido, di qualità e quantità, vanta già 50 presenze in cadetteria col Perugia. L’ho visto giocare qualche giorno fa nell’amichevole di Gubbio e mi ha fatto una grande impressione, sono convinto che ci darà belle soddisfazioni, puntiamo molto su di lui, sono certo che sarà una delle sorprese del prossimo campionato. Non conosceva la storia di un ex bianconero, Zaoui, il primo ivoriano ad aver vestito la maglia dell’Ascoli. Zebli è il secondo ivoriano e gli auguro un successo ancor maggiore del suo predecessore”. Sulla campagna abbonamenti ha dichiarato: “Ascoli-Cosenza sarà giornata bianconera e saranno validi solo i biglietti; per l’inizio della campagna abbonamenti vogliamo prenderci il tempo necessario per valutare la situazione anche in considerazione del ridotto numero di gare; vogliamo fare le cose per bene per andare incontro ai nostri tifosi”.