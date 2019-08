Merce contraffatta, maxi sequestro a Senigallia

Proseguono le attività di controllo della Polizia di Stato nelle aree ad alta densità di turisti ed in quest’ambito nella giornata di ieri veniva effettuato un servizio finalizzato al contrasto all’abusivismo commerciale.

Detto servizio veniva effettuato in zona lungomare Alighieri ove nei giorni scorsi erano stati notati giovani extracomunitari che si muovevano a piedi, tenendo in mano grosse buste in plastica. Ritenendo che potesse essere in atto condotte di reato, gli agenti effettuavano dei servizi e, nella giornata di ieri, intimavano l’alt a un soggetto che, a bordo di una bici, trasportava due grosse buste.

L’uomo alla vista degli agenti del Commissariato di P.S. abbandonava la bici e le buste e tentava di fuggire ma poco dopo, nonostante spinte e strattonamenti, veniva bloccato dai poliziotti e veniva identificato per essere un cittadino senegalese, N.O . di anni 45, residente nel pesarese, con permesso di soggiorno,.

Recuperati i sacchi , l’uomo veniva condotto in Commissariato. Qui si accertava che all’interno delle buste vi erano circa 150 capi di abbigliamento ( maglie, pantaloni, scarpe etc..) di marchi della moda molto noti. Tali beni se venduti illegalmente avrebbe potuto fruttare una somma tra i 2.500 e 3.000 euro.

Gli agenti , dunque, alla luce degli accertamenti compiuti procedevano al sequestro dei capi d’abbigliamento, per la successiva confisca, denunciavano l’uomo per il reato di detenzione di prodotti contraffatti destinati alla vendita, per cui è prevista la pena della reclusione fino a due anni e 20.000 euro di multa, nonché il soggetto veniva denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Tali reati, tra l’altro, verranno tenuti in considerazione ai fini della permanenza dei requisiti per il possesso del permesso di soggiorno in Italia da parte del cittadino senegalese che dunque rischia di dover lasciare il territorio nazionale.