Sabato 8 e domenica 9 settembre, Fiordipiano e Serrungarina (Colli al Metauro), ospiteranno “Al contadino non far sapere…”, una festa, in programma da mattino a sera, dedicata a due eccellenze di un unico territorio: la Casciotta d’Urbino e la Pera Angelica.

Il formaggio più amato da Michelangelo Buonarroti, che festeggia nel 2018 ventidue anni di certificazione DOP, sarà protagonista della manifestazione insieme al frutto simbolo di Serrungarina per dare lustro a un celebre abbinamento (un tempo riservato ai nobili), talmente buono da dar origine a un proverbio (“Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere”) e all’appuntamento del fine settimana.

“Le tradizioni e le peculiarità gastronomiche di Colli al Metauro – sottolinea Stefano Aguzzi, sindaco – sono straordinarie e offrono un’opportunità imperdibile per raccontare la nostra storia, le nostre radici. Sono un’occasione anche per proporre connubi gastronomici da una parte e per armonizzare, aggregare e rinsaldare l’unicum che caratterizza i ‘Borghi della Qualità’, termine coniato per valorizzare le eccellenze storico-artistiche-ambientali dei paesi che costellano le colline della valle del Metauro”.



La formula a cui poter partecipare, per i visitatori che faranno tappa a Fiordipiano, è quella collaudata della “Festa del Formaggio Marchigiano” che lo scorso anno, durante la seconda edizione, portò 1000 visitatori nella frazione dove il caseificio Valmetauro (in cui si produce la Casciotta d’Urbino) ha sede. Tra le novità dell’“edizione 0” de “Al contadino non far sapere” c’è il talk show omonimo in programma sabato 8 settembre, dalle 16 alle 17.30, nella sala comunale di Serrungarina (piazza Serafini, 1) in cui saranno approfondite caratteristiche nutrizionali, di gusto e gli abbinamenti gourmet a base di Pera Angelica e Casciotta d’Urbino. Per suggellare l’unione delle due feste, al termine dell’incontro, è organizzata la staffetta “Cascio & Pepe” che condurrà i podisti da Serrungarina a Fiordipiano.

Tutto nuovo – e da provare – anche l’aperitivo “Spritz & cheese… e pera” a cura di Bar.it (entrambi i giorni alle ore 11.30 e 18.30) e, il sabato, la “Cascio e Pepe” di mezzanotte durante la quale, per gli stomaci ancora insoddisfatti, sarà possibile saziarsi con la ricetta romana rivisitata in chiave marchigiana.

Confermati gli “storici” appuntamenti come la tradizionale “Esibizione del lancio del formaggio pecorino stagionato” (sabato e domenica, dalle 17 alle 19) a cura di UISP che farà divertire i presenti con il celebre gioco del “lancio della ruzzola”.

Non mancheranno neppure gli eventi formativi come: “A scuola di latte” (educazione alimentare per i bambini a cura della cooperativa Alimos) alle ore 10 di sabato, subito dopo l’appuntamento con la “Colazione marchigiana” a base di latte alta qualità Trevalli, caffè d’orzo, biscotti e torte della cooperativa “Il Biroccio” (sabato e domenica dalle 8 alle 10); la “Visita allo stabilimento Valmetauro” (dalle 17.30 alle 18.30 di sabato e dalle 17.30 alle 19 di domenica, solo su prenotazione); la mostra fotografica multisensoriale a cura di “80 ASA Club Fotografico” visitabile dalle 15.30 alle 22 di entrambe le giornate; il “Baby Cheese Park” con tanti laboratori per bambini che potranno “Giocare con il latte” (dalle 18 alle 22).

Appuntamento “parallelo” a Serrungarina, per la 23^ “Festa della Pera Angelica”, dalle 19 fino a tarda sera, durante cui gustare le prelibatezze enogastronomiche a base del goloso frutto, partecipare a concerti di musica del vivo nel palco centrale, al mercato della Pera Angelica con espositori di prodotti tipici locali, artisti ed artigiani; alle mostre e ai laboratori nelle ex-scuole elementari.

La manifestazione, a ingresso gratuito, è promossa dal Comune di Colli al Metauro, Consiglio Regionale delle Marche, Unpli Pro Loco d’Italia; Pro Loco di Montemaggiore al Metauro, Pro Loco di Serrungarina; Consorzio di Tutela Casciotta d’Urbino; Produttori Pera Angelica.