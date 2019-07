Meteo, Allerta per il caldo domani nelle Marche

Non si allenta la morsa di caldo che sta attanagliando la nostra regione, anzi nel week end appena iniziato ci saranno temperature roventi.

Le previsioni hanno spinto le istituzioni a diramare l’Allerta meteo per un aumento delle temperature che, in particolare domenica 7 luglio, porterà ondate di calore con allerta dei servizi sanitari e sociali e livello di pericolo tre (ad Ancona) e due in vari punti delle altre quattro province.

Le previsioni indicano temperature fino a 37 gradi ad Ancona, Fermo, Macerata, fino a 38 gradi a Pesaro e Ascoli Piceno. Ad Ancona sotto la supervisione dell’assessorato alle Politiche sociali e Sanità del Comune del tavolo di coordinamento composto da istituzioni e associazioni, è attivo da giugno fino a settembre il piano operativo sulle ondate di calore