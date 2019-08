Mezzo agricolo in un fosso, nessun ferito a Castelfidardo

Nel pomeriggio della giornata odierna, alle ore 14,15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo di Ancona in via Raffaello Sanzio per il recupero di un mezzo agricolo finito all’interno di un fosso.

Per cause in fase di accertamento, un trattore cingolato senza conducente finiva in un fosso profondo circa quattro metri. Utilizzando l’autogrù proveniente della sede centrale, i vigili del fuoco hanno sollevato e rimesso in assetto di marcia il trattore, non si segnalano persone coinvolte nell’accaduto.

Sono ora comunque al lavoro le forze dell’ordine per studiare i rilievi ed effettuare un’esatta ricostruzione della dinamica che ha portato al sinistro.