Minacce a Questore e ai Poliziotti di Macerata, la solidarietà del Coisp

“Minacciare pubblicamente un Questore ed i suoi uomini indica una spregiudicatezza che non può che ricevere adeguate risposte da parte delle Istituzioni e di tutti i cittadini perbene”. A parlare è Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp che così commenta le continue minacce di morte scritte sui muri della città di Macerata e in provincia e rivolte al Questore di Macerata Antonio Pignataro e ai Poliziotti di quella Questura.

“La Polizia di Stato a Macerata – prosegue Pianese – sta garantendo la sicurezza ed il rispetto delle leggi senza remore e senza guardare in faccia a nessuno. È normale che ciò non sia gradito ai delinquenti ma non lo è che questi arrivino a minacciare di morte i Poliziotti ed il loro Questore. Una tale disinvoltura testimonia la necessità di un’azione ancora maggiormente sinergica e massiccia da parte di tutte le Forze dell’Ordine, delle Istituzioni e dei cittadini onesti”.

“Il Coisp – continua ancora il Segretario Generale Domenico Pianese – esprime apprezzamento per l’eccezionale lavoro che la Questura di Macerata sta svolgendo contro una criminalità italiana e straniera incredibilmente agguerrita, nonché vicinanza nei confronti del Questore e di tutti i Poliziotti di Macerata che non desistono dal portare avanti il proprio lavoro nonostante le continue e pesanti minacce ricevute”.



“Siamo certi – conclude Pianese – che Polizia e Magistratura riusciranno ad individuare gli autori di tali minacce e che questi proseguiranno la loro indegna esistenza nelle carceri di questo paese”.