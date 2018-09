Mobilità Sostenibile, visite agli Open Days di Trenitalia

Un’estensione pari a 23 campi di calcio, un magazzino ricambi, il secondo in Italia per valore, che movimenta 14 milioni di euro di materiali, servizi manutentivi offerti al trasporto regionale di molte altre regioni d’Italia.

Sono le officine della direzione regionale di Trenitalia di Ancona, seconda, in ordine d’importanza solo a quella del Lazio. In occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile hanno aperto i battenti a giornalisti e visitatori, che hanno potuto vedere da vicino un’eccellenza marchigiana, raggiungendola a bordo di un bus ibrido messo a disposizione dalla Maresca & Fiorentino.

“C’è bisogno di un cambiamento di stile di vita – ha detto l’assessore regionale ad ambiente e trasporti, Angelo Sciapichetti, prendendo parte all’evento – per questo in questa settimana stiamo dando vita a numerose iniziative di sensibilizzazione verso l’uso dei mezzi pubblici. Una delle più importanti riguarda le scuole a cui è dedicato un concorso, perché le giovani generazioni sono il futuro. Le Marche purtroppo sono fanalino di coda nella ripartizione del fondo nazionale sul trasporto pubblico locale. Nonostante ciò investiamo più di 25 milioni di euro per rinnovare il parco automezzi per il trasporto urbano e 47 milioni per le ciclovie. Nel trasporto su ferro in ambito regionale, dopo la firma del contratto di servizio abbiamo fatto grandi passi in avanti nella qualità e per questo ringrazio il direttore Fausto del Rosso e tutte le maestranze del trasporto regionale. Sottolineo regionale, perché la Orte Falconara, ad esempio, non è di nostra competenza e possiamo solo, e lo facciamo quasi quotidianamente, sollecitare Roma affinché risolva i problemi che la riguardano. Le officine di Ancona sono un fiore all’occhiello delle Marche e del centro Italia, i risultati sono ottimi, grazie alla serietà e qualità degli operatori qualificati che vi lavorano. Guardiamo al futuro in ottica collaborativa e costruttiva”. All’evento ha preso parte anche l’assessore ai Trasporti del Comune di Ancona, Ida Simonella.



“La mobilità sostenibile è già oggi nel trasporto pubblico locale su ferro che è naturalmente gare – ha detto il direttore regionale Trenitalia Marche, Fausto del Rosso – offriamo trasporto a basso impatto ambientale e di questo siamo orgogliosi. Il confronto con la Regione è quotidiano, per capire e rispondere sempre meglio alle aspettative dei nostri utenti”. Il trasporto regionale, a cui lavorano 500 dipendenti, ha al suo attivo 42 locomotive E464, 11 treni Jazz, 8 Swing, 230 vetture media distanza, 4 Minuetto. Nelle Marche vengono effettuate 154 corse al giorno e percorsi quotidianamente 13.500 km, mentre in un anno sono 8,3 i milioni di viaggiatori che hanno fruito del servizio